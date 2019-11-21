КСУ впервые признал неконституционным законопроект Зеленского

Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский проект внесения изменений в Основной закон об уполномоченных Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Законопроектом №1016 предлагалось разрешить Верховной Раде назначать и увольнять своих уполномоченных за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах, а также заслушивать их ежегодные доклады. Сейчас парламент назначает только уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Однако КСУ решил, что введение нового вида парламентского контроля может представлять риск чрезмерного вмешательства в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

"Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, который будет противоречить Конституции Украины и может повлечь за собой юридическую неопределенность, поскольку это является несовместимым с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", – говорится в заключении КСУ.

Также в КСУ отметили, что законопроект может привести к ограничению полномочий омбудсмена.

"Внесение в Конституцию Украины изменений, предложенных законопроектом, приведет к установлению неопределенных границ полномочий Верховной Рады Украины вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, что является угрозой для обеспечения прав и свобод человека и гражданина", - подчеркнули в КСУ.

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