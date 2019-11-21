Осужден за групповое изнасилование: Портнов опубликовал текст приговора Иванисову

Депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов в марте 1996 года Пологовским райсудом Запорожской области был осужден за изнасилование к 3,5 годам тюремного заключения. В апреле того же года областной суд уменьшил ему приговор до 2,5 годов тюрьмы. Тексты приговоров опубликовал в своей Telegram-канале экс-замглавы АП Андрей Портнов.

Всего в деле фигурировали четыре человека. Один из них 31 августа 1995 года предложил Иванисову и еще двум парням покататься на автомобиле своего отца. По дороге они похитили девушку, которую по очереди изнасиловали. При этом Иванисов в процессе предлагал своим подельникам вернутся домой, однако в итоге согласился участвовать в преступлении. Согласно данным следствия, он удовлетворил с девушкой "половую страсть в извращенной форме, после чего пытался изнасиловать, однако не довел это преступление до конца по физиологическим причинам".

В итоге Иванисова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных: ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц) и ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

При пересмотре приговора суд учел несовершеннолетний возраст Иванисова (на момент преступления ему было 16 лет), его раскаяние в содеянном, а также "мнение потерпевшей о смягчении наказания".

Издание Страна сообщает, что в ноябре 1996 года президент Леонид Кучма издал указ о помиловании, при этом в перечне указанных в нем лиц был и Иванисов. В Указе говорится, что рассмотрев прошение Иванисова, было решено заменить неотбытую часть заключения на условную с испытательным сроком 2 года.

Напомним, 18 ноября экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук сообщил, что в 1996 году Иванисов был осужден за изнасилование. Наказание он отбывал в Мариупольской ИТК. Генпрокурор Руслан Рябошапка сначала подтвердил начилие погашенной судимости у нардепа, но потом в ГПУ уточнили, что проверка в отношении Иванисова еще продолжается. Сам нардеп назвал эту информацию "заказухой".

Отметим, глава Офиса президента Андрей Богдан ранее говорил, что список "Слуги народа" - это "срез общества", поэтому во фракции есть "сумашедшие, психически больные люди".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если после провеки подтвердится информация, он заставит Иванисова сложить мандат.