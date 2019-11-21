Садовый говорит, что у него нет 50 миллионов для залога

Львовский городской голова Андрей Садовый утверждает, что не сможет при необходимости внести залог в 50 миллионов гривен, как того требует САП.

Об этом Садовый заявил в эфире ZAXID.NET.LIVE.

"Я себе с трудом представляю, где они ту сумму насчитали", – сказал Андрей Садовый о залоге, о котором САП будет ходатайствовать перед судом.

Читайте также: Друг главы ОП Богдана рассказал о взятках в сфере строительства

На вопрос о том, где он будет брать деньги для внесения залога, мэр ответил, что будет обращаться к людям.

"Вы знаете, моя декларация публичная, все у меня есть. Посмотрите – моя зарплата, то, что Екатерина (жена. – ред.) получает, у нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина", – ответил Садовой.

Он добавил, что, возможно, придется что-то продавать.

По данным "Украинской правды", сторона обвинения будет ходатайствовать о залоге для Андрея Садового в размере 50 млн гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

Специализированная антикорпрокуратура подозревает Садового в злоупотреблении должностными полномочиями. Садовой уточнил, что подозрение касается дела о строительстве индустриального парка в Рясном.