В Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне, – Гончарук

В Украине сейчас абсолютно нет коррупции на высшем уровне.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств", – написал он.

Также премьер считает, что приватизация – это уже не проблема Украины, а возможность, которую правительство планирует использовать.

"До конца года мы направим на малой приватизации 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины!", – заявил он.

А уже в начале декабря, по его словам, инвесторам в Лондоне будет представлен первый список предприятий в рамках "Road Show".

Кроме того, Гончарук отметил, что в следующем году правительство начнет большую приватизацию.

"Уверен в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного "Центрэнерго", – добавил премьер.

Комментируя вопрос концессии, Гончарук подчеркнул, что правительство серьезно настроено на государственно-частное партнерство.

"Два пилотных проекта - морские порты "Ольвия" и "Херсон" уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", – сообщил премьер.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Кабмин принял решение о передаче 339 государственных предприятий от Минэкономики Фонду государственного имущества.