Коломойский: ПриватБанк вернут мне в ближайшее время

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

Об этом он заявил в комментарии Kyiv Post.

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", – цитирует Коломойского издание.

Олигарх также сказал, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.

Он заявил, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", – сказал Коломойский, подразумевая, что рабочие будут штурмовать банк.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября глава ОП Андрей Богдан на встрече с послами стран G7 заявил, что никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам нет.

Министр финансов Оксана Маркарова также уточнила, что украинская сторона обсуждает с МВФ вопрос возврата 155 млрд грн, потраченных на национализацию ПриватБанка

Сам же президент Владимир Зеленский на форуме в Мариуполе заявил, что правительство не собирается возвращать национализированный "ПриватБанк" бывшим владельцам.