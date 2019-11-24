Британский журнал The Economist "отрезал" от Украины Крым

Британский журнал The Economist опубликовал видеоролик под названием "Может ли импичмент принести пользу Дональду Трампу", в котором показал карту Украины без Крыма.

На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании и призвало издание исправить ошибку.

"The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

На данный момент видео издание удалило видео со своего YouTube-канала, а также ссылки на него в соцстеях. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Как ранее сообщал Фокус: