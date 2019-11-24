Британский журнал The Economist "отрезал" от Украины Крым
Британский журнал The Economist опубликовал видеоролик под названием "Может ли импичмент принести пользу Дональду Трампу", в котором показал карту Украины без Крыма.
На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании и призвало издание исправить ошибку.
"The Economist, мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание исправит свою карту должным образом", – говорится в сообщении посольства в Twitter.
На данный момент видео издание удалило видео со своего YouTube-канала, а также ссылки на него в соцстеях. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 апреля в аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с Украиной без Крыма. Мининфраструктуры из-за этого начало служебное расследование.
- В Киеве в одном из гипермаркетов продавались школьные дневники, на которых карта Украины изображена без полуострова Крым.