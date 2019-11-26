НАБУ пришло с обысками ко львовским полицейским

НАБУ пришло с обысками в Главупраление Нацполиции Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционного бюро.

Все следственные действия санкционированы, уверяют в НАБУ.

Детективы подозревают чиновников Главного управления МВД во Львовской области в злоупотреблениях при строительстве жилья для правоохранителей.

Предварительно дело квалифицировали по ч.2 ст.364 УК. Расследование НАБУ ведет еще с июля 2019 года.

Никакими подбробностями ни НАБУ, ни Нацполиция пока не делятся – ссылаются на тайну следствия.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня детективы НАБУ также задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Среди задержанных – 7 таможенников.