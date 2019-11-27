Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", – сказала Зеркаль. На данный момент, она находится в Берлине.

Она сказала, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.

"У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами – это хорошо, но у них остается менталитет экспертов", – добавила Зеркаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.