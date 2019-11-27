Зеркаль рассказала, когда уволится из МИД
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль планирует написать заявление на увольнение 28 ноября.
Об этом сообщает Укринформ.
"Я возвращаюсь в Киев в среду, в четверг я подаю заявление", – сказала Зеркаль. На данный момент, она находится в Берлине.
Она сказала, что "всегда остается в процессах", даже если формально по ним уже не работает.
"У нас нет преемников, людей, которые могут прийти и понимать, что они делают. Ведь когда эксперты становятся министрами – это хорошо, но у них остается менталитет экспертов", – добавила Зеркаль.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента Андрея Богдана, а также четырех его заместителей.
- Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.
- СМИ сообщили, что она якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении РФ, а не замглавы Администрации Богдана.
- Сама Зеркаль заявила, что вопрос – "не в должности", а позже добавила, что ее должность и роль в дипломатической службе не изменились – замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.
- Она рассказала, что в мае ее назначили замглавы ОП, но без ее ведома.