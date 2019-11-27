Альперина задержали сотрудники НАБУ
Одесского бизнесмена и "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина задержали сотрудники НАБУ.
Об этом в Facebook сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.
"Альперин задержан НАБУ", – коротко сообщил Тимошенко.
Адвокат Альперина Андрей Федур подтвердил, что бизнесмен пришел в САП.
"Да, Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими "спецназовцами" и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ", – заявил Федур.
Вчера, 26 ноября, НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться
Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".
Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 ноября сожгли автомобиль, принадлежавший семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.
- В ноябре Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях.