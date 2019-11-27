Одесского бизнесмена и "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина задержали сотрудники НАБУ.

Об этом в Facebook сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"Альперин задержан НАБУ", – коротко сообщил Тимошенко.

Адвокат Альперина Андрей Федур подтвердил, что бизнесмен пришел в САП.

"Да, Альперин пришел в САП 20 минут назад. Туда ворвались сотрудники НАБУ со своими "спецназовцами" и повезли в неизвестном направлении. Сказали, что в НАБУ", – заявил Федур.

Читайте также: СБУ выявила масштабные злоупотребления на николаевской таможне

Вчера, 26 ноября, НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября сожгли автомобиль, принадлежавший семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.