"Остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком". Зеркаль написала заявление об увольнении

Елена Зеркаль занимала должность замглавы МИД с 21 августа 2014 года

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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Об этом Зеркаль написала в Facebook.

"Сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого, с кем мне пришлось работать эти пять незабываемых лет. Вы невероятные и каждый оставил свой уникальный след в моей жизни! Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", – сообщила она.

Зеркаль была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года.

Как ранее сообщал Фокус:

Однако позже указ о назначении одной из них – Елены Зеркаль – пропал с сайта АП.