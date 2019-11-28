Зеленский поговорил с Меркель по телефону, обсудили подготовку к саммиту
Это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 28 ноября, провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", – говорится в сообщении.
Других деталей разговора в Офисе Президента не сообщили.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в Twitter, что это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. По его словам, в Украине высоко ценят поддержку Германии.
"Состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это уже седьмая по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. В Украине высоко ценят поддержку Германии", – написал посол.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- В Париже может состоятся отдельная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "нормандской четверки".
- Россия на саммите "нормандской четверки" в Париже призовет украинскую сторону к прямому диалогу с боевиками "ЛДНР".