Экс-президент Польши и член совета директоров компании заявил, что Хантер Байден оправдал возложенные на него надежды

Бывший президент Польши Александр Квасьневский, входящий в совет директоров Burisma, рассказал, почему в компанию был приглашен сын экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Квасьневский в интервью АР.

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По его словам, Хантер Байден действительно, был выбран для сотрудничества из-за своего имени. Также Квасьневский добавил, что Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании, и никогда не использовал свое родство с Джо Байденом в собственных интересах.

"Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и в силу того, что я – Квасьневский, бывший президент Польши. И это все взаимосвязано. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя", – заявил Квасьневский.

Также он подчеркнул, что члены Burisma никогда не пытались использовать Хантера Байдена, чтобы заслужить одобрение администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом США.

"Он был нормальным членом этой группы (совета директоров, – ред.). Мы не спрашивали его и он никогда не говорил о своем отце", – рассказал экс-президент Польши.

Квасьневский добавил, что Хантер Байден провел исследование и предложил уникальный американский подход для компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где американцы являются мировыми лидерами.

Квасьневский напомнил, что основателем Burisma был экс-министр Николай Злочевский при бывшем президенте Викторе Януковиче. Он бы обвинен в злоупотреблении своим положением ради присвоения государственных денег.

В 2014 году Квасьневский, Хантер Байден и другие были приглашены в совет директоров, чтобы очистить репутацию компании.

Но запросы, направленные украинскому прокурору адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы выставить компанию коррумпированной, снова создали опасную ситуацию для Burisma.

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