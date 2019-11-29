Квасьневский рассказал, что Хантера Байдена взяли в Burisma из-за отца
Экс-президент Польши и член совета директоров компании заявил, что Хантер Байден оправдал возложенные на него надежды
Бывший президент Польши Александр Квасьневский, входящий в совет директоров Burisma, рассказал, почему в компанию был приглашен сын экс-вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщил Квасьневский в интервью АР.
По его словам, Хантер Байден действительно, был выбран для сотрудничества из-за своего имени. Также Квасьневский добавил, что Байден был активным членом совета директоров, который помогал компании, и никогда не использовал свое родство с Джо Байденом в собственных интересах.
"Я понимаю, что если кто-то просит меня участвовать в каком-то проекте, то это не только потому, что я такой хороший, но и в силу того, что я – Квасьневский, бывший президент Польши. И это все взаимосвязано. Быть Байденом не плохо. Это хорошее имя", – заявил Квасьневский.
Также он подчеркнул, что члены Burisma никогда не пытались использовать Хантера Байдена, чтобы заслужить одобрение администрации Барака Обамы, когда Джо Байден был вице-президентом США.
"Он был нормальным членом этой группы (совета директоров, – ред.). Мы не спрашивали его и он никогда не говорил о своем отце", – рассказал экс-президент Польши.
Квасьневский добавил, что Хантер Байден провел исследование и предложил уникальный американский подход для компании, в том числе в области корпоративного управления, рынков капитала и оборудования для газового бурения, где американцы являются мировыми лидерами.
Квасьневский напомнил, что основателем Burisma был экс-министр Николай Злочевский при бывшем президенте Викторе Януковиче. Он бы обвинен в злоупотреблении своим положением ради присвоения государственных денег.
В 2014 году Квасьневский, Хантер Байден и другие были приглашены в совет директоров, чтобы очистить репутацию компании.
Но запросы, направленные украинскому прокурору адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы выставить компанию коррумпированной, снова создали опасную ситуацию для Burisma.
Как ранее сообщал Фокус:
- Согласно обнародованной стенограмме разговора президентов США и Украины, Зеленский обещал помочь Трампу разобраться с делом Байдена.
- В НАБУ позже заявили, что дел против сына Байдена не ведут: бюро расследует дело компании Burisma Злочевского только за 2010-2012 годы, когда Хантер Байден еще не входил в состав правления предприятия.
- Бывший генпрокурор Виктор Шокин также пояснил, что закрыл дело против Burisma под давлением со стороны США.
- А пятый президент и нардеп Петр Порошенко, в этой связи, отрицал факт поручения экс-генпрокурору Виктору Шокину прекратить расследование.
- Экс-глава ГПУ Юрий Луценко рассказал, что в общей сумме Хантер Байден получил в Burisma почти миллион долларов.