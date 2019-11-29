"ДНР" приняла закон о границе: боевики претендуют на всю Донецкую область

По словам "председателя парламента" Владимира Бидевки, это не противоречит Минским соглашениям

"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе. В "законе" сказано, что территория "ДНР" определена по всей территории Донецкой области по состоянию на 2014-й год.

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Об этом сообщают информационные ресурсы боевиков.

"Председатель парламента" Владимир Бидевка считает, что до момента завершения войны "граница" будет проходить по линии соприкосновения. По его словам, это не противоречит Минским соглашениям.

"В этом "законе" не забыты те люди, которые проживают на "территории временно подконтрольной Украине". Поэтому граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года", – заявил Бидевка.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.