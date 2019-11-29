Украина обратилась в Apple из-за "российского" Крыма
Представительство президента в АР Крым направило запросы в команию Apple Inc, а также в AFP News Agency
Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.
Об этом сообщает пресс-служба представительства.
Сообщается, что были направлены запросы в команию Apple Inc, а также к AFP News Agency из-за неправильных обозначений Крыма.
"Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций", – заявили в ведомстве.
Как ранее сообщал Фокус:
- В РФ заявили, что в Apple признали Крым российским. Глава комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple сделала в своих картах Крым российским.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части РФ.
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple изменить свою позицию по поводу "российского Крыма" на устройствах Apple.