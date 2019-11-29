ВАКС арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен

В случае внесения залога Альперин обязан сдать паспорта, носить электронный браслет и явиться по первому требованию в следственные органы

Высший антикоррупционный суд избрал одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. Об этом сообщил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Twitter.

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В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, а также являться по первому требованию в следственные органы.

Прокуроры просили для Альперина арест и 288 млн грн залога, хотя, по данным САП, "отец контрабанды" принес убытков государству на 210 млн грн меньше – 78 млн.

Обвинение пояснило, что подозревает бизнесмена в импорте ткани в Украину без уплаты всех необходимых пошлин.

В САП говорят, что для организации схемы Альперин переписывался в мессенджерах с налоговиками и таможенниками.

В тех же мессенджерах чиновники из Госказначейской службы якобы "сливали" подозреваемому информацию о ходе и других расследований.

"Альперин лично контролировал расследование против таможенников, которые проходят по делу", – говорили также прокуроры.

Также обвинение указывало на израильское гражданство Альперина – якобы это один из рисков для его укрытия от следствия.

В суде бизнесмену стало плохо, ему вызвали скорую. Вскоре заседание возобновилось.

Защита подозревамого апеллировала к тому, что задержание Альперина сотрудники НАБУ снимали на камеру "для пиара, а не для эффективности" – в этом якобы присутсвует элемент нарушения.

Также адвокат заявил, что НАБУ "брутально нарушило права гражданина Украины", когда рыскрыло имя человека, который внес залог за Альперина по делу о даче взятки сотруднику антикорбюро.

Речь идет о событиях 2017 года, когда суд арестовал 450 млн грн, принадлежавших двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин. Тогда бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в $800 тыс. за снятие этого ареста.

В целом же, защита просила суд полностью отказать прокурорам и не арестовывать Альперина с возможностью выхода под залог. Адвокаты ходатайствовали об освобождении бизнесмена прямо в зале суда.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться.

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".

Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.