Зеленский будет "союзником" прокуроров в борьбе против коррупции

Президент хочет, чтобы слово "прокурор" ассоциировалось в Украине с верховенством права, не а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями

Президент Владимир Зеленский выступил в Генпрокуратуре по случаю Дня работника прокуратуры, который в этом году выпал на воскресенье, 1 декабря.

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Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Президент констатировал, что до сих пор слово "прокурор" ассоциировалось в Украине не с верховенством права, а с дорогими авто, виллами, яхтами и драгоценностями.

"И стратегическое задание генпрокурора и его команды – изменить это раз и навсегда. Этот процесс уже начат. По моему мнению, впервые за времена независимости происходит не имитация реформ, а реальные изменения", – заявил Зеленский.

Также глава Украины добавил, что приоритет в работе прокуроров – борьба с коррупцией, и в этом он будет прокурорам "союзником".

"Каждый коррупционер должен понести ответственность, вне зависимости от фамилии, должности и сферы деятельности. Будьте уверены: я, как президент Украины, буду вашим союзником в этой нелегкой борьбе", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября Верховная Рада приняла закон о реформе прокуратуры. Она подразумевает создание вместо ГПУ Офиса генпрокурора, переаттестацию всех прокурорв и сокращение максимального лимита их численности с 15 тыс. до 10 тыс. человек.