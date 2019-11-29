Онищенко в середине декабря вернется в Украину, – СМИ
Беглый нардеп проиграл все суды и якобы согласился сдаться Киеву по рекомендации испанских и украинских властей
Беглый депутат Александр Онищенко вернется в Украину 13 декабря, на условиях добровольной экстрадиции.
Об этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.
Ранее Онищенко отправил изданию Kyiv Post фото билета на самолет лоукостера Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.
"Верю, что пришло время", – добавил он в комментарии журналистам.
Беглый депутат также заявил, что у него есть документы, на основании которых он может вернуться в Украину в любое время.
Впрочем, издание уточняет: на самом деле в документе говорится, что Онищенко согласился сдаться Киеву по рекомендации испанских и украинских властей, а также Интерпола.
Как ранее сообщал Фокус:
- Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Рада дала согласие на привлечение депутата к уголовной ответственности, его задержание и арест.
- Как считает следствие, Онищенко создал ОПГ, которая с января 2013 по июнь 2016 года завладела свыше 1,6 млрд грн от реализации газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в связи с чем компания понесла более 740 млн грн убытков.
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26 июля в Борисполе задержали мать беглого нардепа Онищенко – ее подозревают в участии в преступных схемах по разворовыванию газа.
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Недавно директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко уже в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину, правда у него есть возможность сбежать в Германию: "В этой ситуации все будет зависеть от оперативности зарубежных коллег".