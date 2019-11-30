Украина может потерять несколько областей, – председатель Госдумы РФ

Вячеслав Володин считает, что из-за "притеснения малых народов" из cостава Украины может выйти ряд областей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "проявление национализма и притеснение малых народов" может привести к выходу из состава Украины некоторых областей. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Володин сделал свое заявление после того, как 28 ноября украинская делегация сорвала выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств незаконно избранного в Госдуму РФ от аннексированного Крыма Руслана Бальбека, с нарушением процедур включенного в состав российской делегации, уточняет Укринформ.

По мнению Володина, украинским властям нужно осознавать возможную потерю "некоторых областей" и "не допускать нарушения прав и свобод" проживающих в стране этнических групп.

"Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок", – считает Володин.

Он добавил, что в Украине нужно изменить отношение к правам этнических групп.

Стоит также отметить, что в Крыму считают "мракобесием" поведение Украины в ООН.

В частности, так называемый глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал поведение представителей делегации Украины "очередными глупостями".

"Они боятся правды, поэтому стремятся любыми путями не пустить крымчан к микрофону", – сказала Гемпель.

В свою очередь, бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал Руслана Бальбека "фейковым делегатом" в ООН.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды", – отметил Бабин.

По словам Бабина, украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию.

"А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста "на картинку" и заглушая его слова", – сказал Бабин.

По его словам, в результате выступление Бальбека было сорвано – и "только настойчивость председательствующей позволила ему скороговоркой что-то там договорить".

Как ранее сообщал Фокус:

Украина предупреждала ООН о недопустимости участия представителей оккупационной "крымской власти" в Форуме по вопросам меньшинств.