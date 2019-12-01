Вице-премьер Кулеба ответил спикеру Госдумы: Мы готовы принять пару областей РФ

Арсен Аваков в свою очередь посоветовал Вячеславу Володину говорить почаще, чтобы украинцы не забывали про истинные устремления "русского мира"

Проблема сепаратизма Украине не грозит. Киев, наоборот, готов принять в состав страны несколько областей Российской Федерации. Так вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление спикера российской Госдумы Вячеслава Володина.

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"Никто никуда не выйдет. Будут только возвращаться оккупированные Россией территории. Ну и мы готовы принять в состав Украины пару областей РФ. Исключительно ради восстановления исторической справедливости и демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", – написал он в Facebook и прикрепил к своему посту карту расселения украинцев в начала ХХ века.

Глава МВД Арсен Аваков в свою очередь посоветовал Володину делать такие заявления почаще. Мол, они помогают украинцам "лучше понимать истинные устремления "русского мира".

"Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" – перечитывайте володиных, а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие – такие, как я. До ваших послуг – російськомовний український націоналіст Арсен", – написал Аваков.

В то же время официальной реакции на скандальное заявление от МИД Украины пока не было.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "проявление национализма и притеснение малых народов" может привести к выходу из состава Украины некоторых областей. Так он прокомментировал срыв украинской делегацией выступления на форуме ООН по вопросам меньшинств Руслана Бальбека, незаконно избранного депутатом Госдумы от аннексированного Крыма.

Как ранее сообщал Фокус:

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