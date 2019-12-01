"Тянет на криминал". В МИД отреагировали на угрозы Володина

По словам Василия Боднара, такими заявлениями Россия пытается отвлечь внимание от политики притеснения и запугивания Кремля на оккупированных территориях

Россия в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос" в Украине и отвлечь внимание от своей дискриминационной политики в Крыму и ОРДЛО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, комментируя угрозы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

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Накануне он заявил, что "проявление национализма и притеснение малых народов" может привести к выходу из состава Украины некоторых областей. Так Володин прокомментировал срыв украинской делегацией выступления на форуме ООН по вопросам меньшинств Руслана Бальбека, незаконно избранного депутатом Госдумы от аннексированного Крыма.

Боднар заявление Володина назвал классическим набором штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует по этнонациональным вопросам в Украине.

Так, он отметил, что формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы и этнические группы в нашей стране равны в правах. Зато в России существует подобное дискриминационное разделение на "большие" и "малые" народы с "большими" и "малыми" правами.

Также Боднар отметил, что заявление Володина вписывается в логику продолжения российской гибридной агрессии и показывает стремление разжечь межнациональную вражду в Украине.

Замглавы МИД добавил, что россияне в Украине имеют все возможности для развития своей национальной идентичности, в то время как в РФ закрыли единственную украинскую библиотеку, а на оккупированных территориях уничтожается украинское и крымскотатарское образование.

"Таким образом, настоящая цель заявления Володина – это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России", – написал Боднар в Facebook.

Он отметил, что правоохранительные органы должны изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства Украины.

"По моему мнению, тянет на криминал!", – добавил он.

Заявление Володина также прокомментировали вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции и глава МВД. Дмитрий Кулеба отметил, что сепаратизм Украине не грозит, но наша страна готова принять в свой состав некоторые области РФ. Арсен Аваков в свою очередь посоветовал Вячеславу Володину говорить почаще, чтобы украинцы не забывали про истинные устремления "русского мира".

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