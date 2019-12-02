Мечты останутся мечтами. Разумков прокомментировал "отделение областей Украины"

Спикер ВР заявил, что украинский народ многонационален, но остается единым

В понедельник, 2 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что мечты некоторых о развале Украины останутся лишь мечтами. Об этом сообщил Разумков во время заседания согласительного совета парламента, передает Украинская правда.

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Так, Разумков прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, который предположил, что Украина может потерять несколько своих областей. Причиной этому, по словам Володина, может послужить "национализм и притеснения малых народов".

По мнению спикера ВР, такие заявления не могут остаться без реакции Верховной Рады. Разумков подчеркнул, что некоторые могут "мечтать" о развале Украины, но это ни к чему не приведет.

"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, утрачиваться еще какие-то территории, то это лишь мечты", – заявил Разумков.

Также он подчеркнул, что ВР будет прилагать максимум усилий, чтобы "объединять и консолидировать общество".

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