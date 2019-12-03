Увольнение Трубы и дела Майдана. Рада приняла закон о перезапуске ГБР

Перед голосованием президент лично попросил депутатов поддержать законопроект, но за проголосовали только 224 "слуги народа"

Верховная Рада приняла президентский законопроект №2116 об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. "За" проголосовали 250 депутатов. При этом "Слуга народа" дала только 224 голоса.

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Законопроект был принят в первом чтении 17 октября. 15 ноября Рада приступила к его рассмотрению во втором чтении, однако не успела обсудить все правки. К этому вопросу парламент вернулся только сегодня.

Документом расширяются полномочия директора ГБР. Будет отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений, сам будет назначать заместителей и тверждать организационную структуру бюро без согласования с Кабинетом министров. Он будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет отправить в отставку.

Назначать нового руководителя ГБР будет президент по представлению конкурсной комиссии, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров.

Также меняется правовой статус ГБР. Теперь ведомство станет правоохранительным органом, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции.

В действующей редакции закона о ГБР, бюро является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты еще 15 ноября поддержали правку о досрочном прекращении полномочий директора ГБР и его заместителей. После вступления закона в силу президент должен назначить в течение пяти дней временно исполняющего обязанности главы ГБР.

Законопроект также разрешает перевести прокуроров и следователей управления спецрасследований Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса.

Как ранее сообщал Фокус:

НАБУ задерржало соратника главы ГБР Игоря Щербину, которого в Офисе президента назвали "правой руки" Романа Трубы. Он подозревается в получении взятки в 150 тыс. долларов. В сязи с этим Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект о перезапуске ГБР.