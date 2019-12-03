ФБР признало любые российские мобильные приложения "потенциальной угрозой"
Через эти приложения российские власти могут получать доступ к персональным данным пользователей
ФБР США считает, что любые мобильные приложения, разработанные в России, являются "потенциальной контрразведывательной угрозой". Об этом говорится в ответе ФБР на запрос лидера демократов в американском Сенате Чака Шумера о приложении FaceApp, сообщает Meduza.
В ФБР считают, что правовые механизмы дают правительству РФ возможность "удаленно получать доступ ко всем коммуникациям и серверам в российских сетях без обращения к интернет-провайдерам".
В ответе говорится, что ФБР примет меры, если выяснится, что приложение FaceApp каким-либо образом вмешивается в будущие выборы в США.
Напомним, что FaceApp – это мобильное приложение для iOS и Android, разработанное российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных преобразований лиц на фотографиях. Приложение существует с 2017 года, а в июле 2019 года пережило второй всплеск своей популярности. На некоторое время оно заняло первое место по скачиваниям в App Store в большинстве стран мира.
18 июля сенатор Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию США проверить FaceApp на предмет рисков для национальной безопасности и персональных данных.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект портала и приложения "Дія", с помощью которого можно будет получить все услуги, предоставляемые гражданам и бизнесу.
- Кабмин принял ряд постановлений, которые позволят водителям не носить с собой водительские права. Их можно будет показать из специального приложения в смартфоне или на другом электронном носителе.