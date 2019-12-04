Замена Вятровичу. Главой Института Нацпамяти стал доцент Дробович

Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов

Кабинет Министров назначил главой Украинского института национальной памяти Антона Дробовича.

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Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Дробович – кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов.

Кроме того, он работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований.

На решение правительства отреагировал бывший глава Института Нацпамяти.

"Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев, – пишет Вятрович в Facebook.

Напомним,18 сентября Владимир Вятрович рассказал Фокусу, что ушел с поста главы Института национальной памяти с записью в трудовой книжке – "по соглашению сторон".

"Нового главу Института будут выбирать на конкурсной основе, кто им станет – не знаю. Но я беседовал с нашим премьер-министром и он заверил, что работа Института национальной памяти не прекратится и он сохранит свой статус, и все что делалось в моей каденции должно быть продолжено. Коллеги мои конечно, шокированы отставкой, но я надеюсь, все останутся в Институте и продолжат нашу работу", – рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Экс-Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович убежден, что достижения организации за пять лет являются необратимыми.

Также Вятрович заявил, что вернуть Донбасс без военных действий не получится.