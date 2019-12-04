ОПЗЖ заявляет, что у Медведчука проводят обыски. СБУ опровергает

В Службе безопасности Украины сообщили, что обыски не касаются Медведчука

В офисе главы партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия.

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Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина.

"Офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди "СБУ", – заявил Кузьмин.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что в здании, где находится офис Медведчука, проводятся не обыски, а другие следственные действия и они не касаются нардепа.

В партии заявили, что обыски в приемных народных депутатов являются "политической расправой над оппозицией".

"Формальной причиной названы следственные действия в отношении "Шторма" – организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии", – сообщает партия.

Позже в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы "зафиксировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом".

Правоохраниетели рассказали, что компания продавала распечатки телефонных звонков и данные закрытых баз.

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