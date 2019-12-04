ОПЗЖ заявляет, что у Медведчука проводят обыски. СБУ опровергает
В Службе безопасности Украины сообщили, что обыски не касаются Медведчука
В офисе главы партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука проходят следственные действия.
Об этом сообщил нардеп от "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина.
"Офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, с надписями на груди "СБУ", – заявил Кузьмин.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что в здании, где находится офис Медведчука, проводятся не обыски, а другие следственные действия и они не касаются нардепа.
В партии заявили, что обыски в приемных народных депутатов являются "политической расправой над оппозицией".
"Формальной причиной названы следственные действия в отношении "Шторма" – организации, которая официально обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии", – сообщает партия.
Позже в СБУ сообщили, что сотрудники спецслужбы "зафиксировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом".
Правоохраниетели рассказали, что компания продавала распечатки телефонных звонков и данные закрытых баз.
Как ранее сообщал Фокус:
- В интервью "премьер-министру" из сериала "Слуга народа" Станиславу Боклану президент Владимир Зеленский рассказал о первых 100 днях своей каденции.
- Среди прочего, оказалось, что у его команды возникли вопросы к партии Медведчука: "Откуда они берут деньги на финансирование партии, каналов. У нас есть ответы по объемам кэша, который они получают, из какой страны. Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится".
- Медведчук ответил Зеленскому: "Оппоплатформа" финансируется из легальных источников, "из денег, которые облагаются налогом".