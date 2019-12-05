Крымского активиста Сейтосманова осудили в РФ на 17 лет колонии

Южный военный суд в Ростове-на-Дону сегодня вынес приговор в отношении Энвера Сейтосманова – 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

Прокурор запрашивал у суда именно такое решение.

Украинца обвиняют в организации ячейки исламской партии "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе. Эта партия запрещена в России как террористическая организация.

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию, а арестованные крымские татары обвиняются и приговариваются к различным срокам лишь на основании того, что посещали религиозные собрания и читали религиозную литературу, обсуждали социально-политические темы.

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Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Энвера Сейтосманова.

15 ноября 2018 года комитет Генеральной ассамблеи ООН принял обновленную версию украинской резолюции по правам человека в аннексированном Россией Крыму.

17 июля 2019 года Европейский парламент обнародовал полный текст резолюции по итогам слушаний в отношении политических заключенных в России, в частности, незаконно заключенных украинских граждан. В списке указаны 130 имен украинских политзаключенных, среди которых и Энвер Сейтосманов. От РФ потребовали немедленно освободить всех украинских политических заключенных.

8 ноября 2019 года замглавы миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан призвал российское руководство освободить всех украинских политзаключенных.

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