Песков: Путин готов дать Зеленскому "развернутые" ответы по Крыму
В настоящее время украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza заявил о том, что рассчитывает на саммите "нормандской четверки" в Париже затронуть тему Крыма.
Он считает, что Киеву в решении вопроса с Крымом мог бы помочь Вашингтон.
"Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", – отметил Зеленский.Важно
В настоящее время украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова. Создана рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Также планируется создание рабочей группы, которая будет считать убытки от российской оккупации Крыма, а потом Украина "предъявит консолидированную претензию РФ".
Слова Зеленского западным СМИ уже успели прокомментировать в Кремле, передает РБК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что какое-либо обсуждение темы возращения Крыма невозможно.
"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях", – сказал он.
Комментируя намерение Владимира Зеленского поднять вопрос Крыма на встрече в "нормандском формате", Песков заявил: "Никакой здесь нету разницы, в каком формате ставить вопрос".
По его словам, Путин даст "развернутые и последовательные ответы", если ему Зеленский задаст вопросы о Крыме.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.
- Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.