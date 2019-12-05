"Нормандская встреча" дает шанс России вернуть Украине Донбасс, – Тейлор

Политика
США окажет Украине мощную поддержку во время встречи лидеров "нормандского формата" 

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор пообещал нашей стране мощную поддержку во время встречи лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, а также  заявил, что "нормандская встреча" является возможностью для России вернуть Украине Донбасс.

Об этом передает Укринформ.

"США поддерживают позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. Вина Российской Федерации в том, что ее действия привели к началу войны, которая длится уже пятый год, очевидна. То есть Россия должна предпринять шаги к тому, чтобы разрешить эту ситуацию”,  – сказал дипломат.

Он отметил, что встреча "нормандской четверки" является возможностью для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.

"На переговорах в понедельник президент Зеленский будет иметь нашу мощную поддержку”,  – пообещал Тейлор.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам "нормандской четверки".
  • Позже в Кремле сообщили, что отдельная встреча Зеленского и Путина в рамках "Нормандского формата" может состояться. А проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах уже готов.