"Нормандская встреча" дает шанс России вернуть Украине Донбасс, – Тейлор

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор пообещал нашей стране мощную поддержку во время встречи лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря, а также заявил, что "нормандская встреча" является возможностью для России вернуть Украине Донбасс.

Об этом передает Укринформ.

"США поддерживают позицию Украины на переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. Вина Российской Федерации в том, что ее действия привели к началу войны, которая длится уже пятый год, очевидна. То есть Россия должна предпринять шаги к тому, чтобы разрешить эту ситуацию”, – сказал дипломат.

Он отметил, что встреча "нормандской четверки" является возможностью для РФ согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.

"На переговорах в понедельник президент Зеленский будет иметь нашу мощную поддержку”, – пообещал Тейлор.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча "нормандской четверки" состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам "нормандской четверки".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".

Позже в Кремле сообщили, что отдельная встреча Зеленского и Путина в рамках "Нормандского формата" может состояться. А проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах уже готов.