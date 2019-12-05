"Как в детском садике". Два "слуги народа" устроили потасовку в зале Рады

В сессионном зале Верховной Рады народные депутаты устроили потасовку за колонной в секторе "Европейской солидарности". Спикер Дмитрий Разумков был вынужден прервать заседание и призвать конфликтующих депутатов к спокойствию.

"Уважаемые коллеги, успокойтесь. Прекратите в зале драку. Ну, как в детсокам садике. Сядьте на свои места. Вы же взрослые люди", – обратился Разумков к нардепам.

Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский. При этом для большинства депутатов она стала неожиданностью. После обращения спикера большинство парламентариев встали со своих мест, чтобы увидеть происходящее за колоннами..

Кто именно устроил потасовку на трансляциии из зала Рады не было видно, но нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко сообщила, что стыка произошла между представителями фракции "Слуги народа" Макимом Бужанским и Гео Леросом.

"Только что Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской Солидарности", затащил его за колонну, и нашим депутатам пришлось останавливать драку и выгнать хулигана с нашего сектора", – написала она в Facebook.

Что именно произошло между депутатами, пока не известно.

Напомним, первая потасовка в Раде IX созыва произошла 30 октября после отказа парламента поддержать создание временной следственной комиссии по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. После голосования в зале началась словесная перепалка между нардепами от ОПЗЖ и нардепами из "Слуги народа". Николай Скорик начал толкаться с Николаем Тищенко.

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