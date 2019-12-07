Зеленский поедет в Париж, "вооруженный определенной информацией", – Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский на закрытом заседании СНБО получил информацию, которая будет ему полезной на встрече в "нормандском формате" в Париже.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает "5 канал".
"Президент едет на нормандский формат, вооруженный определенный информацией, которая, я думаю, будет абсолютно с пользой использована в интересах нашего государства", – сказал Данилов.
Он отметил, что 22 украинских госоргана и спецслужбы "отрабатывали все эти процессы".
Данилов подчеркивает, что Украина имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на встрече в "нормандском формате" 9 декабря.
"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", – сказал он.
По его мнению, может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта, но все зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате".
Как ранее сообщал Фокус:
- Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому).
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.
- В Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.