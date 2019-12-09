В Кремле подтвердили двустороннюю встречу Путина с Зеленским в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин встретятся в Париже после саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник из числа организаторов мероприятия.

По его словам, встреча двух лидеров пройдет непосредственно после заседания "нормандской четверки". Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского будут непродолжительными.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что длительность встречи будет зависеть от Зеленского и Путина. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Встреча Путина с Зеленским пройдет после завершения саммита в "нормандском формате". Длительность переговоров будет зависеть от лидеров России и Украины", – сказал Ушаков.

Как ранее сообщал Фокус:

Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (в 17 часов по киевскому).

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.