Рожковой жаль митингующих, которыми руководит "темная сила"

Митингующие против политики Нацбанка пришли к домам главы НБУ Якова Смолия и замглавы Екатерины Рожковой.

Об этом Рожкова рассказала в интервью НВ.

"Давление усиливается, митингующие уже пришли к нам домой... Это задевает и наши семьи, и детей, и соседей. Это уже за гранью. В ход идут все методы, чтобы оказать психологическое давление на нас и на наши семьи", – говорит замглавы банка.

По словам Рожковой, среди протестущих есть как студенты с пенсионерами, так и "люди спортивного телосложения в балаклавах": "Я не знаю, чего от них ожидать. "Мирный митинг" снял у меня ворота, которые являются частной собственностью кооператива".

Замглавы НБУ уже пошла в органы и написала заявление (по факту повреждения ворот открыто дело по статье "хулиганство"), но выставлять у дома защиту считает нецелесообразным.

"Как вы себе это представляете? У меня под домом стоит ежедневно от 20 до 50 человек. Там, наверное, тогда роту солдат нужно выставить?", – задается вопросом она.

Тем не менее, правопорядок у стен регулятора сейчас обеспечивает Нацгвардия и Нацполиция.

Рожкова считает, что цель митингов – "дестабилизировать общество и остановить реформы". При этом, ей "обидно и жалко этих людей", ведь "они позволяют, чтобы темные силы ими манипулировали".

Как ранее сообщал Фокус:

Акцию протеста "Остановим коррупцию в НБУ" инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Она началась 13 ноября и проходит под стенами НБУ. Ее участники требуют привлечь к ответственности Смолия и Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долларов, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления НБУ.