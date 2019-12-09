Встреча нормандской четверки в Париже. Все, что нужно знать о переговорах (обновляется)
Сегодня в Елисейском дворец состоится встреча лидеров стран-участниц нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.
Перед началом саммита Зеленский встретится с Макроном и Меркель, а после его завершения – с поговорит "тет-а-тет" с Путиным.
В состав украиной делегации вошли 13 чиновников и руководителей силовых ведомств:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
В состав российской делегации вошли глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэенерго РФ Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.
Обновление 01:10
Саммит завершился. В ближайшее время начнется пресс-конференция.
Обновление 23:50
Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что акция под ОП станет долгосрочной, если Зеленский в Париже пересечет "красыные линии". При этом он добавил, что на месте Зеленского вообще не ехал бы встречу нормандской четверки: "Сейчас Зеленскому за тем столом делать нечего, потому что он человек, который играет по правилам, которые он не понимает, с плохими картами против профессионального шулера и, во много в чем, с его подельниками".
Обновление 23:40
Украинские СМИ сообщают, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до 31 декабря.
Обновление 23:03
УП со ссылкой на источники в составе украиснкой делегации сообщает, что Зеленский и Путин не договорились по границе и местных выборах. Путин настаивал, что сначала должны пройти выборы, а потом граница вернется под полный контроль Украины. Зеленский с таким вариантом не согласился.
Обновление 22:57
"Сейчас идет разговор цивилизованный. Я думаю вы еще услышите результаты. Я ж не голубь. Поэтому я говорю все идет очень правильно с государственной позиции", - сказал Аваков в комментарии Громадському.
При этом глава МВД отказался комментировать информацию российских СМИ, что на встрече не удалось договориться о дальнейшем отводе войск на Донбассе.
Обновление 22:17
Путин прокомментировал встречу с Зеленским: "Хорошо. По-деловому".
Обновление 22:11
Под ОП продолжают ожидать завершения переговоров националисты. Пока они смотрят трансляции украинских информационных каналов. Также митингующие запустили световое шоу. На здании ОП они проецируют надписи со своими требованиями. В частности, нет особому статусу Донбасса; Нет переговорам с представителями ОРДЛО.
Обновление 22:07
Переговоры Путина и Зеленского завершились. В них также принимали участие представители "Нафтогаза" (Андрей Витренко), Газпрома (Алексей Миллер), украинский и российский министры, отвечающие за вопросы энергетики (Алексей Оржель и Александр Новак).
Встреча нормандской четверки возобновилась.
Обновление 21:54
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что "украинская делегация держит государственную позицию" на переговорах.
Обновление 21:50
По данным российских СМИ, встреча Зеленского и Путина касается газового вопроса, так как на двухсторонних переговорах присутствуют министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновление 21:11
В ОП сообщили, что переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате.
Обновление 20:41
Четырехсторонняя встреча нормандской четверки завершилась. Дальше должны встретиться президенты Зеленский и Путин.
Обновление 20:30
Тимошенко заявил, что лидеры выйдут к представителям СМИ, как только будет согласован финальный коммюнике.
Также замглавы ОП сообщил, что на встрече присутствуют помощник президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Вадим Пристайко, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, а также советник президента Руслан Демченко.
"Все вопросы обсуждаются в рабочем формате", – отметил Кирилл Тимошенко.
Обновление 20:15
Четырехстороннюю встречу лидеров стран "нормандской четверки" покинули советники, они отправились подготавливать итоговое коммюнике. По данным СМИ, к этому моменту советники пока обсудили несколько пунктов.
Обновление 20:01
По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который вышел к журналистам, четырехсторонние переговоры все еще идут, и будут продолжаться несколько часов.
Тимошенко также подчеркнул, что двухсторонней встречи Путина с Зеленским пока не было, но она должна состояться позже.
Обновление 19:32
В Елисейском дворце озвучили предварительный график встреч, согласно которому в 19:00 должны были встретиться Зеленский с Путиным. В 20:00 лидеры стран отправятся на ужин, а после этого, в 21:00 дадут общую пресс-конферению.
Правда, на данный момент все еще продолжается четырехсторонняя встреча. Видимо, в график снова придется вносить коррективы.
Обновление 18:56
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский во время знакомства пожали друг другу руки, но пока не общались.
Обновление 18:52
В Киеве под Офисом президента все еще находятся около 300 митингующих. Со сцены выступают музыканты.
Обновление 18:28
Лидеры стран зашли в зал переговоров вместе и сразу сели за стол переговоров. При этом руки друг другу они не пожимали.
Обновление 18:25
Участники нормандского саммита сели за один стол. Началась протокольная часть переговоров лидеров Франции, Украины, Германии и России.
Обновление 18:08
По данным ОП, сейчас четыре лидера соберутся на переговоры в "нормандской формате".
Также сегодня запланирована двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Позже состоится пресс-конференция по результатам переговоров в "нормандской формате".
Обновление 18:02
Владимир Путин и Эммануэль Макрон завершили свою двустороннюю встречу на полях саммита. В это же время, встреча между Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским все еще продолжается.
Обновление 17:49
За столом для совместной пресс-конференции президента Владимира Зеленского посадят напротив Путина. Слева от Зеленского займет место Меркель, а справа – Макрон.
Обновление 17:40
Началась двусторонняя встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. До этого, Меркель провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отправился на встречу с французским лидером Макроном.
Обновление 17:35
По предварительным данным, совместная пресс-конференция участников нормандского саммита состоится с существенным опозданием – около 22:00. В расписании указывалось, что лидеры стран смогут пообщаться с журналистами около 19:00.
Обновление 17:17
В ОП сообщили о завершении встречи Зеленского и Макрона. Таким образом график нормадского саммита изменился. Соглано расписанию, еще в 16:30 должна была начаться встреча Зеленского и Меркель, а в 17:00 - переговоры лидеров четырех стран.
Обновление 17:07
в 16:30 началась встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры проведут переговоры перед нормандским саммитом. На встрече также может быть затронут вопрос высылки двух российских дипломатов из Германии.
Обновление 16:33
Тем временем возле Офиса президента продолжается акция "Варта на Банковой". Сейчас на сцене выступает группа. Перед началом концерта к сцене подошла женщина и обратилась к митингующим прекратить акцию и поддержать президента Украины. Активисты посмеялись над женщиной, после чего их диалог был завершен.
"Здесь собрались зомбированные люди, видно какой контингент митингует. Жду нормандский саммит с надеждой и тревогой. Боюсь, чтобы эти демонстрации нам ничего не испортили", – сказала Фокусу обращавшаяся к националистам Величко Светлана.
Обновление 16:25
В Елисейский дворец прибыли все лидеры стран "нормандской четверки". По данным Офиса президента, уже началась встреча президента Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона в рамках Нормандского саммита в Париже.
Обновление 16:17
Вслед за Меркель и Зеленским в Елисейский дворец прибыл президент России Владимир Путин, которого также встречал лично президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновление 16:00
В Елисейский дворец на встречу лидеров нормандской четверки прибыли президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Мекрель. На пороге дворца их встретил франзуцский президент Эммануэль Макрон.