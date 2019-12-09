Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

"За" проголосовали 63 страны, против – 19, воздержались – 66.

Резолюцию с таким названием Генассамблея ООН принимает второй раз, однако этот документ дополнен принципиально новыми положениями.

В нем содержится призыв к России "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских оборонных предприятий.

Резолюция напоминает России о запрете призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, "в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва", осуждает использование образования для привлечения к службе в армии и призывает Москву "прекратить эту незаконную деятельность".

"Проблемы безопасности и наращивание военных сил в Черном и Азовском морях и в дальнейшем дестабилизируют экономику и социальную сферу, особенно в прибрежных регионах Украины", – сказано в документе.

Нынешняя резолюция, как и предыдущая, осуждает строительство моста через Керченский пролив, что способствует милитаризации Крыма и "ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря".

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против – 23, воздержались – 82. Соавторами проекта резолюции стали 38 стран.

В декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой выступили 39 государств.

После чего председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев увидел "тенденцию на отрезвление" в итогах голосования Генеральной ассамблеи ООН за резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)".