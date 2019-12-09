Глава МИД Германии не видит причин для отмены санкций против России
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что пока отсутствуют причины для смягчения санкций ЕС в отношении России.
Об этом Маас написал в Twitter.
"Люди в Восточной Украине слишком долго ждут, чтобы там наступил мир. Пока нет оснований выступать против политики санкций ЕС", – сообщил Маас.
Ранее он заявлял, что России настало время выполнять взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта на Донбассе.
По его словам, жителям Донбасса необходим постоянный режим тишины, и они заслуживают этого, так как сейчас необходимо отстроить инфраструктуру в этом регионе.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что сохранит санкции против России.
- Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что выход Украины из Минских соглашений может привести к отмене санкций против России.