Говорили больше часа. Закончились переговоры Путина и Зеленского

Первая встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина завершилась, она длилась более часа.

Об этом сообщает Европейская правда.

В части переговоров участвовали представители "Нафтогаза" (Андрей Витренко), "Газпрома" (Алексей Миллер) министры энергетики России и Украины (Алексей Оржель и Александр Новак).

После переговоров с участием делегаций президенты Путин и Зеленский провели переговоры тет-а-тет, которые продолжались менее получаса.

Кроме того, известно, что "Нормандская четверка" собралась на совместный рабочий ужин, во время которого должны согласовать общее решение.

Итоги этой встречи Путин оценил коротко: "Хорошо! По-деловому".

Напомним, переговоры лидеров стран "Нормандской четверки" были прерваны ради двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике по итогам саммита уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники "нормандского саммита" в Париже, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.