Украину посетит замгенсека ООН

Украину посетит заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что визит Розмари Дикарло запланирован на 12-13 декабря.

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В украинской столице Дикарло проведет переговоры с чиновниками, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, а также групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.