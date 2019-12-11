Украину посетит замгенсека ООН
Украину посетит заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Отмечается, что визит Розмари Дикарло запланирован на 12-13 декабря.
В украинской столице Дикарло проведет переговоры с чиновниками, сотрудниками ведомств ООН и партнерских организаций гражданского общества, а также групп, представляющих интересы вынужденно перемещенных лиц, молодежи и женщин.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.
- В декабре 2018 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)", соавторами которой выступили 39 государств.