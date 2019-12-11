Офис президента поменял текст коммюнике Нормандской встречи

На сайте Офиса президента изменили перевод коммюнике по результатам Нормандской встречи 9 декабря в Париже в части "мер по имплементации политических положений Минских соглашений".

Изменения касаются пункта, в котором говорится об "особом статусе" ОРДЛО.

Предыдущая версия коммюнике сохранилась в кэше Google.

Изначально было сказано, что заинтересованность обеих сторон выполнить "все правовые аспекты Закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса)" ОРДЛО. В обновленной версии текста убрано слово "Закона".

Было:

Стало:

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.

По мнению Авакова, на переговорах в Париже представители Кремля вели себя эмоционально и некомпетентно. "У господина Суркова сдали нервы и он кричал: "Мы так не договаривались", – говорит Аваков. Реакция Суркова была вызвана позицией Украины по разведению сил.