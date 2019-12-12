ГБР и ГПУ приходили с обысками к экс-нардепу и экс-застройщику Микитасю, – СМИ
Генпрокуратура и Госбюро расследований вчера вечером приходили с обыском домой к нардепу восьмого созыва Максиму Микитасю.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Следственные действия провели в рамках дела о возможной легализации доходов в 200 млн грн.
По данным ГБР, в 2016 году Микитась осуществил подлог документов – договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами.
При этом, Микитась внес эти сведения об этих финансовых операциях в свою декаларацию.
Также следствие установило, что один человек из числа тех, с кем заключались договора, умер до подписания документа.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество, в том числе, обнаруженное при обыске.
Правоохранители квалифицировали дело по ч.1 ст.209 (отмывание денег, 3-6 лет) и ч.1 ст.358 (подделка документов, штраф или ограничение свободи до двух лет) УК.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.
- 4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.
- В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.
- 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.
- 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога, в размере 80 млн гривен, позже он вышел из СИЗО.