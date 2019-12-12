У Чубарова в Бухаресте забрали паспорт. Его 3,5 часа держали в аэропорту

Главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в аэропорту Бухареста задержали румынские пограничники.

Об этом сам Чубаров сообщил у себя в Facebook.

В произошедшем глава Меджлиса винит "ядовитые щупальца российских спецслужб".

Политик и общественный деятель говорит, что у него, при прохождении таможенного контроля, забрали паспорт и 3,5 часа удерживали в трансферной зоне аэропорта.

Ситуацию удалось решить после вмешательства посла Украины в Румынии Павла Некрасова.

В Румынию Чубаров прилетел на встречу с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации с временно оккупированным Крымом и милитаризацией полуострова и Черного моря.

По словам Чубарова, он со своими коллегами после оккупации Крыма исключили из своих поездок страны Центральной Азии, Армению, Белорусь, Казахстан и Киргизию, ведь там службы РФ могут арестовывать преследуемых Россией граждан.

"Но не ожидал, что ядовитые щупальца РФ будуть пытаться достать меня в Румынии", – пишет он.

Как ранее сообщал Фокус:

Перд встречей "четверки" Чубаров призвал президента Украины Владимира Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.