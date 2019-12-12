Президент Украины дал первое интервью российскому телеканалу (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал первое большое интервью российским тележурналистам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, его покажут в ближайшее воскресенье, 15 декабря, в 21:00 по киевскому времени на канале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Отмечается, что корреспондент также записал на видео реакцию окружения украинского президента на его разговор с Зеленским.

"Главное, что мы все начали общаться", – заявил Зеленский российскому корреспонденту.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, а только ответил на улице на несколько вопросов журналистке. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".

"Я не давал интервью телеканалу Россия. Там в коридоре, у нас был пресс-подход на улице возле гостиницы. Это было в Париже после нормандской встречи, ночью. А журналистка-девушка, что-то спросила, я что-то ответил. Такое было интервью", - рассказал президент.

Как ранее сообщал Фокус:

После того как президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам "нормандской встречи" в Париже предложил росСМИ приехать и посмотреть, как живут люди на Донбассе, в Украину пустили съемочную группу телеканала Министерства обороны России "Звезда".

Сайт "Миротворец" внесет в свою базу съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", которые приехали в Украину.

Руководитель пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев принято и анонсировала репортажи из Украины.