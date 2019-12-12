Зеленский рассказал, какое интервью дал российскому телеканалу
2019-12-12 23:43:33
По словам президента, в Париже после переговоров журналистка в коридоре задала ему несколько вопросов
Президент Владимир Зеленский заявил, что не давал интервью российскому телеканалу, а только ответил на улице на несколько вопросов журналистки. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".
"Я не давал интервью телеканалу Россия. Там в коридоре, у нас был пресс-подход на улице возле гостиницы. Это было в Париже после нормандской встречи, ночью. А журналистка-девушка, что-то спросила, я что-то ответил. Такое было интервью", - рассказал президент.
Напомним, сегодня телеканал "Россия 1" анонсировал показ "полноценного" интервью с Зеленский в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".
Прокомментировал он и показ, а потом отмену трансляцию сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ".
"Я очень жалею. У кого-то есть ядерное оружие. А у кого-то есть "Слуга народа", - отметил Зеленский.
При этом Зеленский добавил, что вся эта история его удивила. По его словам, в 2016 году телеканал "Дождь" хотел транслировать сериал, и тогда студия "Квартал 95" готова была предоставить его бесплатно. Однако тогда канал передумал.
Нынешнюю ситуацию с показом сериала на "ТНТ" президент считает большой ошибкой российской власти.
"Лучше было вообще не показывать. Показали две серии, и теперь все люди, которые увидели эти две серии, посмотрят все остальные в YouTube", - добавил Зеленский.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 декабря на российском телеканале ТНТ стартовал показ сериала "Слуга народа". Из первой же серии сериала вырезали шутку о президенте РФ Владимире Путине.
- Однако после показа двух серий "Слугу народа" сняли с эфира.