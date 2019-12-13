В "ЕС" показали справку-алиби для одной из подозреваемых в деле Шеремета

Депутат от "ЕС" Яна Зинкевич показала справку, согласно которой одна из подозреваемых Яна Дугарь за месяц до убийства журналиста Павла Шеремета была на фронте.

Об этом свидетельствует пост нардепа в Facebook.

Так, согласно документу Дугарь отправилась на Донбасс 3 июня 2016 года, а вернулась – 26 сентября того же года.

При этом, Шеремета убили 20 июля 2016 года, т.е. почти спустя два месяца после отъезда Дугарь.

"Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломойцем будем пробиваться к Дугарь. Доказательства, которы предоставили по Яне абсурдны даже по своей сути, они притянуты за уши", – пишет Зинкевич.

По версии следствия, Дугарь могла проводить разведку возле дома журналиста накануне убийства.

Замглавы Нацполиции Евгений Коваль сообщил, что в телефонных разговорах женщина говорила, мол у нее 7 телефонов и полное саперское снаряжение.

"Ее испугало, что полиция может все это найти. Визуально Дугарь была похожа на женщину, которая проводила разведку возле дома Шеремета. Впоследствии спецэкспертиза подтвердила, что она действительно фотографировала на мобильный места расположения камер видеонаблюдения", – утверждал Коваль.

Сама Дугарь – медсестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины.

Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.