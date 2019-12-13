Адвокат Кузьменко назвал подозрение своей подзащитной "политической акцией"

Прокуроры сообщили Юлии Кузьменко о подозрении в убийстве журналиста Павла Шеремета в составе организованной группы.

Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Владислав Добош, прикрепив к посту полный текст подозрения.

Кузьменко подозревают в том, что именно она прикрепила взрывчатку к днищу автомобиля Шеремета. Ей инкриминируют ч.3 ст.28 (участие в организованной группе) и пункты 5,12 ч.2. ст.115 (умышленное убийство).

Если вину Кузьменко докажут, ей грозит от 10 до 15 лет, либо же пожизненное заключение.

При этом, Добош сообщил, что Кузьменко готова сдать все необходимые образцы для проведения генетических экспертиз, а также пройти полиграф.

Также сейчас уже проводят антропометрические экспертизы для сравнения человека на видео, которое показали в МВД и самой Кузьменко.

Кроме того, адвокат настаивает на том, что суд в деле Шеремета не может не быть непредвзятым, ведь вчера на брифинге выступил не только министр внутренних дел Арсен Аваков и глава ГПУ Руслан Рябошапка, а и президент Владимир Зеленский.

Более того: по словам Добоша, в подозрении нет аргументации словам об экспертизах, т.е. нет какой-либо доказательной базы, а время, когда имели место разговоры между подозреваемыми и вовсе не указано – таким образом, теряется контекст.

Примечательно, что в тексте подозрения фигрурируют только Кузьменко, Антоненко и Дугарь, хотя на вчерашнем брифинге правоохранители упоминали и супружескую пару Грищенко, которая якобы причастна к изготовлению взрывчатки.

В подозрении Кузьменко также описываются мотивы Антоненко: он якобы "увлекся ультранационалистическими идеями. Культивируя величие арийской расы и стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности" он организовал преступную группу с целью убийства Шеремета.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.