Прокуратура открыла дело по факту нападения на "слугу народа" Ананченко
Прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
Правонарушение квалифицировано по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК (4-7 лет лишения свободы).
Сегодня Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.
"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 декабря, в Раде произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец: активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.
- Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Богданца. Дело квалифицировано по ч.2 ст.346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).