Прокуратура открыла дело по факту нападения на "слугу народа" Ананченко

Прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

Правонарушение квалифицировано по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК (4-7 лет лишения свободы).

Сегодня Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных.

"Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря, в Раде произошла очередная драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец: активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.