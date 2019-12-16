У Путина отреагировали на законопроект Зеленского о децентрализации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроект президента Украины Владимира Зеленского о децентрализации "необходимо проанализировать на предмет соответствия" Минским соглашениям и "формуле Штайнмайера".
Об этом сообщает ТАСС.
"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", – заявил Песков.
Отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие упоминаний об особом статусе Донбасса, Песков подчеркнул, что "здесь нет ничего, что может дискутироваться – есть минские договоренности, и в Париже (на саммите "нормандской четверки" 9 декабря, – ред.) стороны подтвердили свою приверженность минским договоренностям".
"В свою очередь, в минском комплексе мер вся последовательность действий изложена достаточно доступным языком", – заявил представитель Кремля.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о внеснии изменений в Конституцию в части децентрализации.
В законе нет ни одного упоминания об ОРДЛО.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Офисе президента уже сообщали, что в ходе реформы децентрализации будет введена трехуровневая система административно-территориального устройства, а на смену районам придет округ, который будет состоять из общин.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что украинские власти должны "услышать" Донбасс и согласовать децентрализацию с ОРДЛО.