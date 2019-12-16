В Украине могут повториться нападения на народных депутатов, – Арахамия

В Украине могут повториться нападения на народных депутатов.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия, ссылаясь на предупреждения правоохранителей, пишет ТСН.

"На этой неделе, у нас есть информация, что будет активирована фаза, очень агрессивная фаза. Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжиться на этой неделе", – рассказал он.

По словам Арахамии, "есть люди", которые хотят запугать народных депутатов, чтобы они не пришли в Раду, когда будет голосование, или изменили свое мнение и вообще не голосовали.

По словам Арахамии, сегодня, 16 декабря, на заседании фракции "преимущественно будут разговаривать о рынке земли", а в течение всего времени, когда рассматривается этот вопрос, проходят разные митинги.

Как ранее сообщал Фокус:

Народный депутат от "Слуги народа" Михаил Ананченко недавно заявил, что на него в Сумах напали двое молодых людей в балаклавах.

Прокуратура открыла уголовное дело по факту нападения на нардепа от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах.

11 декабря в Раде произошла драка. Сцепились активисты ВО "Свобода" и депутат ВР от фракции "Слуга народа" Андрей Богданец: активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.