Нападение на "слугу народа" Ананченко оказалось инсценировкой СБУ

Служба безопасности инсценировала нападение на депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко. Парламентарий не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В спецслужбе сообщили, что заранее получили информацию о подготовке нападения на нардепа из-за его "государственной и общественной деятельности".

Правоохранители задержали причастных к подготовке нападение. При этом сообщается, что исполнители уже получили денежное вознаграждение.

"С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей", – говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (организация покушения на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении организатору преступления.

Сам Ананченко пока не прокомментировал сообщение об инсценировке нападения.

Напомним, сегодня утром Ананченко заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных в балаклавах. Полиция открыла уголовное дело, а в партии заявили о сопротивлении старой системы.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря после заседания аграрного комитета произошла драка с участие "слуги народа" Андрея Богданца и экс-нардепов от "Свободы".