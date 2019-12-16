Зеленский прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В рамках визита запланирована встреча главы украинского государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Али Асадовым. Также состоятся двусторонние переговоры в расширенном формате.

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По результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинского-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Президенты примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Также Зеленский вместе с супругой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины.

Как ранее сообщал Фокус: