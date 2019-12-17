КСУ вынес разные решения по двум президентским законопроектам, – СМИ

КСУ признал конституционным законопроект №1017 об уменьшении состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на свои источники.

В то же время, по этому законопроекту есть "предостережения": при внесении изменений должна быть соблюдена системность всех положений. Т.е., изменений потребуют еще ряд статей, в которых речь идет о численности депутатов.

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А законопроект №1014 о праве президента назначать директоров НАБУ и Госбюро расследований КСУ признал неконституционным, пишет Укринформ.

13 судей Конституционного суда посчитали этот проект закона таким, который не соответствует ч.1 ст.157 Конституции Украины.

(КУ не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины).

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